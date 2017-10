Itway, sottoscritto contratto per cessione Business-E

(Teleborsa) – Itway ha sottoscritto il contratto quadro per la cessione a MATICMIND S.p.A. – società operante nel settore dell’ICT – l’accordo di compravendita relativo alla cessione dell’intera partecipazione detenuta in Business-E.

Il prezzo del 100% delle azioni Business-E S.p.A. è pari a 12.212.000.

L’operazione, che sarà completata entro il termine ultimo del 30 novembre 2017 – prevede che una prima parte del corrispettivo – pari a 500.000 – sia corrisposta a Itway S.p.A. all’atto della sottoscrizione del contratto quadro; una seconda tranche pari a 5.817.000 sia pagata da Maticmind S.p.A. ad Itway S.p.A. al closing dell’operazione il 27 Ottobre 2017. Il saldo prezzo sarà corrisposto in più tranche con pagamenti dilazionati fino al 1° anniversario del closing della cessione.

Nell’operazione, Itway S.p.A. è stata assistita dall’advisor finanziario Twice Corporate e dallo studio legale Gitti and Partners mentre Maticmind S.p.A. è stata assistita da BDO in qualità di advisor finanziario e dallo studio legale DLA Piper.