Itway rinvia l’approvazione della semestrale

(Teleborsa) – Rinviata di circa 10 giorni l’approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale della Società e del Gruppo Itway al 30 giugno 2017. Lo comunica la società specificando che “subirà un rinvio, dell’ordine di una decina di giorni, rispetto alla prevista data del 29 settembre 2017” al fine di “potere integrare l’informativa della Relazione Finanziaria Semestrale, per una migliore illustrazione al mercato e ai terzi della situazione finanziaria in essere, dopo aver definito i termini dell’operazione straordinaria con Maticmind S.p.A.

comunicata al mercato in data 25 settembre riflettendone gli effetti sull’evoluzione della situazione finanziaria della Società e del Gruppo aggiornando il piano di cassa a suo tempo approvato”.

Negativo il titolo Itway a Piazza Affari: -2,21%.