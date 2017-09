Itway, accordo per cessione di Business-E SpA a Maticmind

(Teleborsa) – Itway ha ricevuto da MATICMIND S.p.A. un’offerta vincolante di acquisto dell’intera partecipazione detenuta dalla stessa in Business–E S.p.A., che ha ricevuto il placet del Consiglio di Amministrazione.

L’accordo così raggiunto prevede che l’intera partecipazione di Itway in Business–E S.p.A. sia ceduta a MATICMIND S.p.A. entro il 27 ottobre 2017.

Il valore attribuito dall’acquirente al complesso di attività operative di Business-E è stimato in 16.112.691,00 di € sulla base di un EBITDA normalizzato di riferimento di 1.580.656.

L’effettivo prezzo che sarà pagato dal compratore ad Itway Spa sarà determinato al closing sottraendo al valore sopra indicato la Posizione Finanziaria Netta (PFN) corrispondente a tale data. Allo stato, e salvi successivi aggiustamenti, il corrispettivo dell’Operazione è quindi così

stimato in € 16.112.691, dedotto il valore della PFN al 30 giugno 2017 di € 7.815.000 e pertanto pari a € 8.297.691.

Il corrispettivo sarà pagato dall’acquirente al venditore per l’80% in contanti alla Data del Closing e per il restante 20% ad un anno dalla data del closing, salvo che non siano intervenuti eventi, come descritti nel contratto di compravendita della partecipazione, che giustificano il trattenimento di tutta o parte della restante somma da parte dell’acquirente.