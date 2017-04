Italo: più confort in “Club Executive” e da dicembre i primi nuovi “Pendolino” NTV

(Teleborsa) – Un 2017 di novità per lo sviluppo della rete ferroviaria di Nuovo Trasporto Viaggiatori (NTV). A fine anno entreranno in servizio i primi dei 12 elettrotreni Alstom Nuovo Pendolino EVO di Italo ordinati a ottobre 2015, che consentiranno di inaugurare nuove tratte e di accrescere le frequenze ed i servizi giornalieri, per soddisfare le richieste di tutti i viaggiatori, sia leisure che business.

Nel frattempo, il network NTV continua ad espandersi grazie a Italobus, il servizio di trasporto integrato rotaia–gomma inaugurato a dicembre 2015 che permette di raggiungere, in coincidenza con i convogli Italo ad Alta Velocità, località prive di una adeguata linea ferroviaria. Nel solo mese di Aprile verranno inaugurati i nuovi servizi verso Trento, Rovereto e Cosenza.

Novità, intanto, a bordo dei 25 Italo Alstom AGV ETR 575 Alta Velocità al momento in servizio sui binari di RFI (Rete Ferroviaria Italiana) proprietaria degli impianti e gestore della circolazione dei treni sull’intera struttura del Paese. Italo ha infatti messo a disposizione nuovi servizi, puntando sulla Club Executive, fiore all’occhiello del servizio NTV. Un ambiente dedicato ai viaggiatori più esigenti, dotato di grande confort e privacy, che arricchisce la propria offerta: nuovi monitor touch screen installati su tutte le 19 poltrone disponibili su ciascun convoglio e servizio personalizzato all’insegna dell’alta gastronomia di VyTA Santa Margherita.

I viaggiatori di Club Executive hanno inoltre a disposizione l’accoglienza e le comodità offerte dalle Lounge Italo Club, esclusive sale Italo allestite nelle più importanti stazioni “toccate” dalle rete NTV: Roma Termini, Milano Centrale, Firenze Santa Maria Novella e Napoli Centrale.