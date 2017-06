Italmobiliare entra nel capitale di Tecnica

(Teleborsa) – Italmobiliare ha siglato una lettera d’intenti con la famiglia Zanatta, azionista di controllo del gruppo Tecnica, per l’ingresso della holding di partecipazioni del gruppo Pesenti nell’azienda leader italiana della calzatura outdoor e attrezzatura da sci.

L’operazione in esame prevede, a seguito di un articolato progetto di semplificazione dell’azionariato e di un riequilibrio della situazione finanziaria di Tecnica, che Italmobiliare assuma una quota di minoranza qualificata, pari a circa il 40% del capitale dalla societa’, a fronte di un impegno finanziario complessivo di circa 60 milioni di euro.

L’operazione è subordinata, oltre al via libera da parte dalle competenti Autorità’, alla completa rinegoziazione da parte di Tecnica dei rapporti attualmente in essere con gli istituti di credito, al fine di “ottenere un riscadenziamento e rimodulazione del debito in misura tale che le nuove condizioni permettano di mettere in atto il piano di rilancio e sviluppo già identificato dal gruppo.