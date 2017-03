Italmobiliare cavalca l’onda rialzista dei conti

(Teleborsa) – Seduta euforica per la holding di partecipazioni, che tratta in rialzo del 2,32%.

Driver principale del rialzo sono i conti del 2016 annunciati ieri sera a mercato chiuso. L’esercizio si è chiuso con un utile in aumento a 759,8 milioni, grazie soprattutto alla plusvalenza incassata per la cessione della partecipazione in Italcementi.

La società ha annunciato inoltre la distribuzione di un dividendo più che raddoppiato (1 euro per azione rispetto agli 0,4 distribuiti sul 2015) e un piano di buyback da 100 milioni di euro.

Tecnicamente, Italmobiliare è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 48,97 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 48,24. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all’insegna del toro con resistenza vista a quota 49,7.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)