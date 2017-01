Italiaonline, Maurizio Mongardi nominato COO del gruppo

(Teleborsa) – Italiaonline nomina Maurizio Mongardi quale nuovo Chief Operations Officer, con responsabilità su quattro aree aziendali: Customer Operations, Information Technology, Program Management e gestione degli acquisti.

Imolese, laureato in Economia ala Bocconi di Milano, Mongardi è un manager di grande esperienza, maturata in Italia e all’estero. Prima di fare il suo ingresso in Italiaonline, il suo ultimo incarico è stato in RCS Mediagroup, ma ha lavorato anche in Dada, Wind, De’ Longhi, Fila Sport (Gruppo HdP) e Sony Italia.

Negli anni della sua permanenza in Wind, dal 2006 al 2012, ha lavorato a stretto contatto con l’azionista di riferimento della attuale Italiaonline. “Ho conosciuto Maurizio Mongardi in Wind dove ho avuto modo di apprezzare le sue doti professionali e le sue qualità di team builder e di gestore del cambiamento”, ha commentato il CEO di Italiaonline Antonio Converti.