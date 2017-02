Italiaonline, Accelero Capital rileva quota maggiore azionista Orascom TMT Investments

(Teleborsa) – Accelero Capital, il gruppo di investimento e gestione, ha annunciato oggi di aver acquisito la quota di partecipazione del suo maggiore azionista, Orascom TMT Investments ( OTMTI), in un’operazione di management buyout.

Oltre ai cambiamenti nella struttura proprietaria di Accelero Capital, la transazione include anche l’interruzione della gestione di alcune attività che Accelero Capital forniva a OTMTI tra cui servizi di gestione, assistenza e consulenza.

OTMTI rimarrà un investitore strategico nel fondo ACDC gestito da Accelero Capital. Il fondo ACDC è stato fondato nel 2014 con l’obiettivo di investire nello sviluppo di ecosistemi di data center in tutto il mondo, basati sull’avanzato modello multi-tenant, Tier IV degli impianti SUPERNAP a Las Vegas, Nevada, in partnership con Switch, Ltd.

“Accelero ha goduto di un periodo di eccezionale crescita sotto la guida del suo management e sono fiducioso che questo successo proseguirà anche nei prossimi anni”, ha commentato Naguib Sawiris, presidente di OTMTI. “Resteremo un investitore strategico nel fondo ACDC e continueremo a sostenere Accelero in tutti i modi possibili”.

OTMTI è l’azionista di maggioranza di Orascom Telecom Media & Technology, società quotata presso le Borse di Londra e egiziana, ed è anche, indirettamente, l’azionista di maggioranza di Italiaonline.