Italia, migliora il commercio al dettaglio di giugno

(Teleborsa) – Aumentano le vendite retail a giugno rispetto al mese precedente e allo stesso periodo dell’anno scorso, mentre su trimestre si registra una contrazione. Questo è quanto emerge dalla statistica flash pubblicata dall’Istat.

Il valore delle vendite al dettaglio registra una crescita dello 0,6% rispetto a maggio, sintesi di una aumento dello 0,9% della componente alimentare e dello 0,5% di quella non alimentare. In aumento significativo anche il volume delle vendite (+0,8%), derivante da una crescita dell’1,3% delle vendite di prodotti alimentari e dello 0,6% di quelle non alimentari.

Tuttavia, nel secondo trimestre il valore delle vendite diminuisce sia in valore sia in volume, rispettivamente dello 0,3% e dello 0,2%. Nello stesso periodo, le vendite di beni alimentari registrano una diminuzione dello 0,3% in valore e dello 0,2% in volume; quelle di beni non alimentari diminuiscono dello 0,2% in valore e dello 0,3% in volume.

Su anno, le vendite al dettaglio registrano un’accelerazione, aumentando dell’1,5% in valore e dell’1,3% in volume. Per i prodotti alimentari si rileva una crescita dell’1,7% in valore e dello 0,7% in volume. Le vendite di prodotti non alimentari aumentano dell’1,6% sia in valore sia in volume.

Rispetto a giugno 2016, le vendite retail registrano un aumento del 2,4% nella grande distribuzione e dello 0,9% per le imprese operanti su piccole superfici.