Italia Independent, ok CdA a emissione bond fino a 5 milioni, tasso 7%

(Teleborsa) – Il CdA di Italia Independent, a deliberato la possibilità di emettere entro il prossimo 31 dicembre uno o più prestiti obbligazionari, per un ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di euro al tasso di interesse del 7%, da collocare direttamente in forma di collocamenti privati.

Obiettivo dell’operazione, dotare il gruppo di nuove disponibilità finanziarie per il perseguimento delle proprie attività.

A seguito della decisione, che “garantisce flessibilità a Italia Independent Group”, la società “valuterà di volta in volta le opportunità offerte, determinando scadenze ed ammontare delle eventuali emissioni”.