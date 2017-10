Italia, diminuiscono le vendite al dettaglio nel mese di agosto

(Teleborsa) – In calo il commercio retail italiano nel mese di agosto (ad eccezione dell’alimentare), mentre prosegue la crisi dei piccoli rivenditori.

Secondo l’Istat, le vendite al dettaglio diminuiscono, rispetto al mese precedente, dello 0,3% in valore e dello 0,4% in volume. Le vendite di beni alimentari registrano una diminuzione dello 0,4% sia in valore sia in volume; anche le vendite di beni non alimentari registrano una variazione negativa, dello 0,4% in valore e dello 0,5 in volume.

Nella media del trimestre giugno-agosto 2017, l’indice complessivo delle vendite al dettaglio resta fondamentalmente invariato rispetto al trimestre precedente (-0,1% in valore, +0,1% in volume). Nello stesso periodo, per le vendite di beni alimentari si rileva un incremento dello 0,2% in valore e dello 0,8% in volume; per quelle di beni non alimentari si registra una diminuzione dello 0,2% sia in valore sia in volume.

Rispetto ad agosto 2016, le vendite al dettaglio diminuiscono dello 0,5% in valore e dell’1,0% in volume. Mentre per i prodotti alimentari si rileva una crescita dello 0,8% in valore e una variazione nulla in volume, le vendite di prodotti non alimentari diminuiscono dell’1,5% in valore e dell’1,8% in volume.

Rispetto ad agosto 2016, le vendite al dettaglio registrano un aumento dell’1,4% nella grande distribuzione e una diminuzione del 2,4% nelle imprese operanti su piccole superfici.