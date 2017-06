Italia, commercio estero positivo a maggio (+2.658 milioni)

(Teleborsa) – L’Istat a maggio rileva un moderato incremento della bilancia commerciale e un’espansione dei flussi con l’estero, rispetto al mese precedente.

Secondo la fotografia scattata dall’istituto il surplus commerciale di 2.658 milioni, pur maggiore rispetto a quello di aprile (+2,56 milioni) è in diminuzione rispetto a quello dello stesso mese del 2016 (+3.257 milioni). Il surplus nell’interscambio di prodotti non energetici (+5.494 milioni) è in lieve aumento rispetto a maggio 2016 (+5.492 milioni).

L’import su base mensile ha subito un aumento più marcato (+4,3%) rispetto all’export (+2,2%). L’incremento delle importazioni è più ampio per i beni strumentali (+15,2%) che registrano un marcato aumento dovuto anche all’acquisto di mezzi di navigazione marittima e per i beni di consumo durevoli (+10,0%); di intensità minore per i beni di consumo non durevoli (+2,3%).

L’aumento congiunturale delle vendite verso i paesi extra UE è esteso a quasi tutti i raggruppamenti principali di industrie, a esclusione dell’energia (-6,3%) e dei beni di consumo durevoli (-2,7%). L’aumento delle esportazioni è marcato per i beni intermedi (+4,3%) e i beni di consumo non durevoli (+4,0%).

Nell’ultimo trimestre, la dinamica congiunturale dell’export verso i paesi extra UE risulta positiva (+1,5%) ed estesa a quasi tutti i raggruppamenti principali di industrie a esclusione dell’energia (-17,3%). L’aumento delle vendite di beni strumentali sui mercati extra UE è molto marcato (+4,2%). Nello stesso periodo si rileva una espansione delle importazioni (+1,6%).

Le esportazioni sono in forte aumento su base annua (+13,9%), con una crescita molto marcata per l’energia (+39,0%). In forte salita anche le importazioni (+22,3%), spinte dai beni di consumo durevoli (+49,0%), dai beni strumentali (+31,7%) e dall’energia (+28,9%).

A maggio 2017, rispetto allo stesso mese del 2016, le vendite di beni verso i paesi MERCOSUR (+38,2%), Cina (+35,3%), Russia (+26,7%) e Stati Uniti (+16,0%) aumentano in misura marcata. I paesi ASEAN (+14,8%), Giappone (+10,6%), Svizzera (+7,3%) e Turchia (+2,5%) conseguono un incremento più contenuto.

Le importazioni dal Giappone (+125,1%), India (+36,4%) e Turchia (+35,5%) aumentano ad un tasso superiore a quello medio. In misura minore aumentano gli acquisti da OPEC (+22,2%), Stati Uniti (+19,7%), Svizzera (+17,4%), paesi MERCOSUR (+15,2%), paesi ASEAN (+14,2%), Cina (+12,9%) e Russia (+12,0%).