Italia: accelerano i prezzi alla produzione di aprile

(Teleborsa) – Accelerano i pezzi alla produzione dell’industria.

Nel mese di aprile 2017 il relativo l’indice aumenta dello 0,1% rispetto al mese precedente e del 3,7% nei confronti di aprile 2016.

Lo rivela l’ISTAT che spiega come i prezzi alla produzione dell’industria, sul mercato interno siano aumentati dello 0,1% rispetto a marzo e del 4,4% su base tendenziale. Al netto del comparto energetico si registrano aumenti dello 0,1%, in termini congiunturali e del 2,0% rispetto ad aprile 2016.

Per il mercato estero, l’indice dei prezzi alla produzione dell’industria aumenta dello 0,2% rispetto al mese precedente (con una crescita dello 0,4% per l’area euro e dello 0,1% per quella non euro). In termini tendenziali si registra un aumento del 2,1% (con una variazione positiva del 2,6% per l’area euro e dell’1,8% per quella non euro).

Il contributo maggiore all’incremento tendenziale dei prezzi alla produzione dell’industria, per il mercato interno, proviene dal comparto energetico (+3,1 punti percentuali). Per mercato estero i contributi positivi più rilevanti derivano dai beni intermedi sia per l’area euro sia per l’area non euro (rispettivamente +1,6 punti percentuali e +0,8 punti percentuali).

Il settore di attività economica per il quale si rileva l’aumento tendenziale dei prezzi più ampio, sia sul mercato interno sia sul mercato estero, è quello della fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati, con una crescita rispettivamente del 16,3% e del 33,1%.