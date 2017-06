Italgas, pioggia di acquisti e di upgrade dopo il piano strategico

(Teleborsa) – Vigoroso rialzo per il più importante distributore di gas naturale in Italia e il terzo in Europa, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,89%.

Driver principale del rialzo è la presentazione del piano strategico al 2023 premiato dal mercato che prevede maxi investimenti e una politica dividendi “attrattiva”. Dopo il piano gli analisti hanno rivisto al rialzo la raccomandazione sul titolo Italgas. Per Mediobanca il giudizio è “Overweight” con target price a 5 euro, per gli esperti di Deutsche Bank la valutazione è “hold” con prezzo obiettivo 4,3 euro. Gli analisti di Banca IMI consigliano di aggiungere il titolo in portafoglio indicando il giudizio “add”.

Lo status tecnico di Italgas è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 4,917 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 4,741. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 5,093.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)