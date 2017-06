Italgas per Citigroup è Buy, viste opportunità nel M&A

(Teleborsa) – Grande giornata per Italgas in Borsa, grazie ad un giudizio positivo di Citigroup ed all’appeal speculativo del titolo. Le azioni scambiano in rialzo del 2,34% a 4,474 euro.

Citigroup ha alzato il giudizio sul titolo a Buy, aumentandone il Target Price a 5,3 euro, in vista di un possibile consolidamento del settore in Italia ed Europa.

Secondo gli analisti, il titolo non incorpora ancora i potenziali vantaggi delle opportunità di M&A.