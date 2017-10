Italgas, Moody’s conferma il rating

(Teleborsa) – Moody’s Investors Service ha confermato il merito di credito a lungo termine di Italgas (Baa1) con outlook negativo.

La conferma del rating riflette il posizionamento di Italgas all’interno di un mercato a basso rischio supportato da un quadro regolatorio stabile.

L’agenzia di rating sottolinea come la significativa capacità di generazione di cassa e i livelli di efficienza operativa di Italgas potranno permettere alla Società di ottenere un vantaggio competitivo in occasione della partecipazione alle gare per l’assegnazione delle nuove concessioni gas.