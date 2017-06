Italgas incassa un downgrade, titolo giù

(Teleborsa) – Giornata debole per il più importante distributore di gas naturale in Italia e il terzo in Europa, che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,79% rispetto alla seduta precedente.

A pesare sulle azioni, contribuisce il taglio del giudizio deciso dagli analisti di HSBC. La raccomandazione su Italgas è stata portata a “Hold” da un precedente “buy”.

Sul titolo, pesano anche le prese di profitto dopo il balzo in avanti grazie al piano strategico al 2023 che prevede maxi investimenti e una politica di dividendi “attrattiva”.

Lo status tecnico di breve periodo di Italgas mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 4,822 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 4,78. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l’area di resistenza 4,864.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)