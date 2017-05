Italgas in fermento, il mercato aspetta il piano al 2023

(Teleborsa) – Scambia in profit il più importante distributore di gas naturale in Italia e il terzo in Europa., che lievita dell’1,96%.

A fare da assist alle azioni, è l’attesa per il nuovo piano strategico 2017-2023 che approverà oggi Italgas da presentare domani, 31 Maggio, alla comunità finanziaria.

La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l’impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 4,521 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 4,393. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 4,317.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)