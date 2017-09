Italgas debole: Macquarie taglia il rating

(Teleborsa) – Seduta trascurata per il più importante distributore di gas naturale in Italia e il terzo in Europa., che mostra un timido -0,13% in una giornata caratterizzata dagli acquisti sul listino principale e sulle altre borse europee. A deprimere le quotazioni di Italgas la decisione della banca d’affari Macquire di tagliare il rating a neutral con prezzo obiettivo a 4,9 euro.

Lo status tecnico di Italgas mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 4,733 Euro, mentre al rialzo l’area di resistenza è individuata a 4,755. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 4,721.

