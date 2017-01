Italgas, conclusa con successo l’emissione obbligazionaria

(Teleborsa) – Italgas debutta con pieno successo sul mercato obbligazionario con un’emissione dual tranches per un totale di 1,5 miliardi di euro. Si tratta della sua prima emissione obbligazionaria suddivisa in due tranches, da 5 anni e 10 anni a tasso fisso, ognuna da 750 milioni di euro, in attuazione del Programma EMTN (Euro Medium Term Notes) deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 18 ottobre 2016.

Il collocamento, rivolto a investitori istituzionali e organizzato in qualità di Joint Bookrunners da Banca IMI, Barclays, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Citi, ING, J.P. Morgan, Mediobanca, Société Générale e UniCredit, ha riscosso pieno successo e ha fatto registrare una domanda pari a 4,5 miliardi di euro, pari a 3 volte l’offerta, con un elevato livello di qualità e diversificazione degli investitori.

Le obbligazioni saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo.

“Sono molto soddisfatto per l’importante risultato ottenuto con questo primo collocamento obbligazionario, sia per il significativo ammontare raccolto che per le condizioni ottenute – ha commentato l’Amministratore Delegato di Italgas Paolo Gallo. L’operazione rappresenta un importante passo in linea con la strategia presentata alla comunità finanziaria e ci consente di estendere la scadenza media del debito consolidando così la struttura finanziaria a un costo medio in linea con le nostre aspettative”.