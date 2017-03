Italferr e Ausenco insieme per sviluppo infrastrutturale globali

(Teleborsa) – Italferr (Gruppo FS Italiane) e Ausenco si uniscono per sviluppare progetti infrastrutturali in tutto il mondo. È questo l’obiettivo del Memorandum of Understanding (MoU) siglato oggi a Roma da Zimi Mika, CEO di Ausenco, e Carlo Carganico, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Italferr. Ausenco è una multinazionale di ingegneria. La sua sede centrale si trova a Brisbane, in Australia.

Italferr metterà a disposizione la propria competenza ingegneristica in ambito ferroviario sviluppata a livello internazionale mentre Ausenco offrirà il suo portfolio clienti e la presenza consolidata sui mercati di tutto il mondo, a partire dall’Australia.

“Questo accordo – sottolinea Carlo Carganico, AD e DG di Italferr – permetterà di creare una partnership forte, con gli obiettivi di incrementare il portfolio clienti, grazie al consolidato network di Ausenco sul mercato australiano”.

Ausenco e Italferr stanno già studiando la partecipazione ad alcune gare indette in Australia e in altri Paesi per la realizzazione di progetti infrastrutturali.

In Australia Italferr ha già fornito servizi di assistenza tecnica nel 2016 alla Public Transport Authority del Western Australia per introdurre tecnologie moderne di manutenzione dell’infrastruttura.