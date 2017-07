Iscritto atto di fusione di Industrial Stars of Italy in SIT. In Borsa dal prossimo 20 luglio

(Teleborsa) – L’atto di fusione per incorporazione di Industrial Stars of Italy 2 (INDSTARS 2), la seconda SPAC promossa da Giovanni Cavallini ed Attilio Arietti, in SIT è stato iscritto presso i competenti Registri delle Imprese di Milano e Padova, rispettivamente, in data 13 e 17 luglio 2017.

In data 13 luglio è stato pubblicato l’avviso con cui Borsa Italiana ha disposto l’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant di SIT, gli effetti della Fusione decorreranno dal 20 luglio 2017. L’ultimo giorno di negoziazione delle azioni ordinarie e dei warrant di INDSTARS 2 sarà il 19 luglio 2017. A partire dal 20 luglio infatti, saranno negoziabili su AIM Italia le Azioni Ordinarie e i Warrant di SIT.

Alla data di efficacia, Sit Technologies S.p.A. avrà il controllo di diritto di Sit detenendo n. 16.932.380 azioni ordinarie, pari al 76,8% del capitale sociale ordinario di Sit.

