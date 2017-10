IREN, risultati indicativi alle offerte di riacquisto dei bond

(Teleborsa) – Giornata di guadagni per IREN che a Piazza Affari mostra una salita dell’1,02%. Il Gruppo ha annunciato i risultati indicativi delle offerte di riacquisto di obbligazioni si è chiusa con adesioni pari a 92,179 milioni di euro.

Lo status tecnico è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 2,395 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 2,349. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 2,441.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)