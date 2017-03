IREN corre a Piazza Affari sulla scia dei conti

(Teleborsa) – Balzo di Iren a Piazza Affari. Il titolo della multiservizi fa un balzo del 2,62%.

Ad accendere la miccia degli acquisti, i conti che si sono rivelati in salita. Il Gruppo Iren archivia il 2016 con ricavi a 3,283 miliardi di euro (+6,1%) e un utile netto a 174 milioni in salita del 47,2% rispetto ai 118, 2 milioni dello scorso anno.

Il Risultato Operativo (EBIT) pari a 426,8 milioni di euro sale del 23,1% rispetto ai 346,8 milioni di euro del 2015.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti il pagamento di un dividendo pari a 0,0625 euro per azione, in crescita del 14% rispetto allo scorso anno, che verrà messo in pagamento il 21 giugno 2017 (data stacco cedola 19 giugno 2017 – record date 20 giugno 2017).