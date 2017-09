Iran,Trump sul nucleare: “ho deciso”, ma non rivela cosa

(Teleborsa) – Trump ha preso la decisione sull’accordo sul nucleare iraniano, ma non ha voluto condividerla con nessuno. A margine del bilaterale con il presidente dell’autorità palestinese Abu Mazen, in occasione dell’Assemblea generale dell’ONU, il presidente degli Stati Uniti d’America ha dichiarato ai giornalisti: “Ho deciso”, senza però rivelare le sue intenzioni.

Trump non si è sbottonato nemmeno con il premier inglese Theresa May, che glielo aveva chiesto.

Secondo il canale televisivo statunitense Nbc, il presidente USA intende bocciare la certificazione per costringere Teheran a rivedere l’accordo per inasprirne le misure, affidando agli alleati il compito di convincere l’Iran a tornare al tavolo del negoziati.

Il presidente iraniano Hassan Rouhan, dopo aver difeso l’accordo, ha escluso qualsiasi rinegoziazione.

A favore dell’intesa anche Federica Mogherini, alta rappresentante per la politica estera UE: “Non c’è alcun motivo per smantellare un accordo che funziona e dà risultati”, ha sostenuto la Mogherini aggiungendo: “Abbiamo un’altra potenziale crisi nucleare. Non abbiamo assolutamente bisogno di entrare in un’altra”.