IPO Gruppo FS, Delrio: “Contratti servizio e servizio universale non sottoposti al mercato”

(Teleborsa) – L’IPO di Ferrovie di Stato sta dando qualche pensiero al ministro dei Trasporti Graziano Delrio che ammette: “Penso che vada fatta una riflessione molto profonda, abbiamo ancora molto da discutere”.

Oggetto della quotazione, come noto, sono le Frecce che operano sull’Alta Velocità, cioè la parte più redditizia dell’azienda ferroviaria controllata dallo Stato.

E proprio in qualità di partecipata statale non si possono ignorare alcune questioni, come i contratti di servizio con le Regioni e il servizio universale. “Quelle parti lì non le voglio sottoporre al mercato”, ha detto il ministro.