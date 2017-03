(Teleborsa) – Venanzio Iacozzilli – Amministratore non esecutivo che non detiene azioni di Infrastrutture Wireless Italiane (INWIT) ha rassegnato in data odierna le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere di Amministrazione.

Lo fa sapere la stessa società spiegando che l’uscita di Iacozzilli è dovuta a motivi professionali.