Intesa Sanpaolo, tre in corsa per Rep su crediti deteriorati

(Teleborsa) – Occhi puntati a Piazza Affari sui titoli bancari, in particolare su Intesa Sanpaolo.

La short list che punta alla gestione del progetto Rep del’istituto guidato da Carlo Messina, sarebbe stata definita. Si tratta della partnership sulla gestione di crediti deteriorati con sottostante immobiliare per circa 1,35 miliardi.

In gara, secondo quanto anticipa MF-Milano Finanza sono rimasti Gwm in tandem con Pimco, Pillarstone insieme a Kkr e Coima, e infine Tpg insieme a Starwood e Prelios.

La procedura – si legge sul quotidiano finanziario – prevede che le offerte vincolanti arrivino entro ottobre, probabilmente con l’obiettivo di individuare entro la fine dell’anno la cordata con cui procedere in esclusiva.

Per Coima, la società guidata da Manfredi Catella, già partner di Kkr in Italia su altri progetti, si tratta della prima operazione legata a non-performing immobiliare, e il ruolo accanto a Pillarstone sarà quello di partner tecnico, che dovrebbe occuparsi principalmente dell’asset management. Il progetto allo studio prevederebbe la creazione di un veicolo Spv con gli investitori chiamati a immettervi nuove risorse per massimizzare la capacita’ di recupero dei crediti.