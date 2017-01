Intesa SanPaolo sta valutando “combinazioni industriali” con Generali

(Teleborsa) – Intesa SanPaolo getta la maschera e con un comunicato stampa ammette le mire espansionistiche su Generali.

In particolare la banca “conferma, in coerenza con il Piano di Impresa 2014-2017 reso noto al mercato, il proprio interesse industriale per la crescita nel settore del risparmio gestito, del private banking e in quello dell’assicurazione in sinergia con le proprie reti bancarie, anche con possibili partnership internazionali.

Il management di Intesa Sanpaolo valuta regolarmente le opzioni di crescita endogena ed esogena, incluse quelle proposte dalle banche d’affari, secondo stringenti criteri di preservazione della leadership di adeguatezza patrimoniale e coerentemente con la politica di creazione e distribuzione di valore per i propri azionisti.

In quest’ottica, il management di Intesa Sanpaolo valuta e continuerà a valutare con attenzione ogni possibile opportunità di rafforzamento del proprio posizionamento competitivo e di conseguenza dell’andamento prospettico economico-patrimoniale del Gruppo.

Tali opportunità, incluse possibili combinazioni industriali con Assicurazioni Generali, sono oggetto di valutazioni in corso da parte del management”.

Oggi si terrà il Cda del Leone di Trieste che dopo aver messo in atto un piano antiscalata si troverà a parlare di una possibile OPS da parte di Intesa. La riunione odierna, invece, dovrebbe portare all’uscita del direttore generale, Alberto Minali.

Intanto la Consob ha convocato tra oggi e domani i vertici del gruppo assicurativo, di Intesa Sanpaolo e Unicredit per fare chiarezza sulla vicenda.