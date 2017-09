Intesa Sanpaolo, Messina punta alla leadership in 8 anni nel settore Danni

(Teleborsa) – Intesa Sanpaolo ha grandi obiettivi per il futuro. Tra questi il più importante è la leadership in otto anni nel ramo assicurativo Danni, avendo già quella nel ramo Vita.

“L’obiettivo principale che abbiamo è diventare una delle prime compagnie assicurative sui Danni in Italia, sul Vita siamo già la numero uno indiscutibilmente”, ha dichiarato l’Ad, Carlo Messina, a margine della Bloomberg European Banking Conference. “Vogliamo entrare nel settore Protection, Property and Casualties e Danni e su questo riuscire a diventare una delle prime compagnie nei prossimi 4 anni e la prima nei 4 anni successivi. Un progetto molto importante che si basa sul rafforzamento della fabbrica di prodotto e sull’assunzione di persone per sostenere il flusso di vendita sulla nostra rete”, ha aggiunto.

“Se replichiamo quello che abbiamo fatto sul Vita e sull’asset management possiamo diventare i leader in Italia”, ha sottolineato Messina.

Poco mosso a Piazza Affari il titolo del colosso creditizio, che sta mettendo a segno un rialzo dello 0,54%.

Lo status tecnico di breve periodo di Intesa Sanpaolo mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 2,983 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 2,955. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l’area di resistenza 3,011.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)