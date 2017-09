Intesa Sanpaolo, Barrese: in primi 7 mesi 2017 erogati 11 miliardi a famiglie

(Teleborsa) – Intesa Sanpaolo ha erogato credito a medio-lungo termine a imprese e famiglie per 29-30 miliardi di euro nei primi sette mesi del 2017 ed è perfettamente in linea con il target di 50 miliardi annunciato per l’intero anno.

“Assistiamo a un significativo rilancio di consumi e investimenti e Intesa Sanpaolo è pronta ancora una volta a svolgere il proprio ruolo di banca per l’economia reale con un programma di erogazione di credito complessivo in Italia per il 2017 pari a 50 miliardi di euro, dei quali nei primi sette mesi abbiamo già erogato alle famiglie 11 miliardi di euro e di questi, oltre otto solo per i loro mutui”. A dirlo è Stefano Barrese, responsabile divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, durante la presentazione della nuova campagna SharingDreams, il nuovo format della banca per incoraggiare la ripresa economica.

“In tre anni – ha ricordato Barrese – abbiamo quasi raddoppiato la quota di mercato nell’erogazione dei mutui e questo perché nemmeno nei momenti più critici abbiamo ristretto le maglie del credito”.