Intesa, Gros Pietro assicura: nessuna acquisizione in vista

(Teleborsa) – Nessun’altra acquisizione in vista per Intesa Sanpaolo, dopo quella della svizzera Banque Morval,

A parlare il numero uno del gruppo, Gian Maria Gros Pietro che per ora esclude altre acquisizioni da parte del suo istituto dopo la recente operazione con la quale è stata rilevata la banca privata svizzera Morval. “Al momento – ha detto nel corsi di in un’intervista al quotidiano finanziario tedesco Borsen Zeitung – non intendiamo fare ulteriori acquisti. Non abbiamo trovato opportunità sul mercato internazionale per procedere ad acquisti nel wealth management”.Una posizione ribadita che aveva espresso a Cernobbio in occasione del Workshop Ambrosetti.

Molti gli argomenti toccati dal banchiere che ha confermato di avere esaurito il suo ruolo di azionista in Alitalia ma sarebbe disponibile a cofinanziare un piano di ristrutturazione che sia “credibile”.

Per quanto riguarda Atlante, il fondo di salvataggio bancario, Intesa è pronta a reinvestirvi, ha spiegato il banchiere.