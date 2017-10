Interpump tra i migliori nel FTSE Star complice un upgrade

(Teleborsa) – Seduta decisamente positiva per il costruttore di pompe ad alta pressione, che tratta in rialzo del 4,63%.

Il titolo, tra i migliori titoli del paniere FTSE Star, beneficia della decisione presa da Kepler Cheuvreux che ha alzato il target price a 29,5 da 28 euro confermando il giudizio “buy”.

Lo status tecnico di Interpump è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 28,06 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 26,73. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 29,39.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)