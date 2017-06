Interpump acquisisce Mariotti & Pecini

(Teleborsa) – Interpump ha acquisito il controllo della società fiorentina Mariotti & Pecini, leader nella progettazione e produzione di miscelatori e agitatori impiegati nell’industria chimica, farmaceutica, cosmetica e alimentare e per le tecnologie ambientali.

I componenti sviluppati da Mariotti & Pecini sono indicati anche per applicazioni speciali in presenza di particolari requisiti di pressione, temperatura o liquidi pericolosi; inoltre grazie alla tecnologia di trascinamento magnetico Magna-Safe possono essere impiegati in processi produttivi che richiedano il totale isolamento tra il fluido trattato e l’ambiente esterno.

Nell’esercizio 2016, Mariotti & Pecini ha realizzato un Ebitda di 2,7 milioni di euro, pari al 33% del fatturato. Il prezzo pagato è pari a 8,9 milioni di euro per il 60% della società – che a fine 2016 presentava una posizione finanziaria netta attiva per 1,1 milioni di euro.

Gli imprenditori-fondatori mantengono il proprio ruolo in azienda; con loro sono state concordate opzioni di put & call per rilevare il 40% residuo a partire dal 2020.