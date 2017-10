Interpump acquisisce Fluid System 80

(Teleborsa) – Interpump Group, nell’ambito delle iniziative per l’incremento del presidio dei territori, annuncia di avere acquisito – attraverso una controllata – il 100% di Fluid System 80, attiva nella progettazione e produzione di centrali e sistemi oleodinamici.

Si rafforza così la presenza di Interpump nel settore delle centrali oleodinamiche, dove il gruppo Interpump è presente dal 2001 con il marchio Hydroven. Le soluzioni di Fluid System sono impiegate nell’industria meccanica pesante, nella siderurgia, negli impianti per la lavorazione a freddo dei metalli e dei non ferrosi, nelle macchine per l’edilizia.

Il fatturato atteso per il 2017 è di circa 6 milioni di euro. Il prezzo pagato è pari a 0,9 milioni di euro.

Il venditore-fondatore manterrà il proprio ruolo in azienda.