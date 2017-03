International Airlines group (IAG) lancia low cost Level da Spagna per rotte intercontinentali

(Teleborsa) – LEVEL, nuovo brand low cost di Airlines Group (IAG), decollerà da giugno 2017 con voli da Barcellona verso Los Angeles, San Francisco (Oakland), Buenos Aires e Punta Cana. LEVEL opererà con due nuovi aeromobili Airbus A330, dotati di 293 posti in Economy e 21 in Premium Economy. La low cost inizialmente utilizzerà personale Iberia di condotta e di cabina, creando fino a 250 posti di lavoro con base a Barcellona. Barcellona è stata scelta come prima città europea per il lancio della nuova operazione di IAG, ma LEVEL cercherà di espandere i suoi voli in altri scali europei. Le tariffe partono da 99 euro per tratta e i biglietti sono in vendita da oggi su flylevel.com.

Un bagaglio registrato, oltre a uno a mano, pasti, scelta del posto e le ultime uscite cinematografiche. Tutto gratuito per i clienti che volano in Premium Economy. Coloro che viaggiano in Economy possono scegliere ciò che desiderano acquistando da un menu di scelte. Tutti i clienti avranno accesso ad una inflight technology di nuova generazione con una vasta gamma di opzioni di intrattenimento a bordo. La connettività internet ad alta velocità sarà disponibile a pagamento, con prezzi a partire da 8,99 euro.

I clienti di LEVEL saranno in grado di guadagnare e riscattare punti Avios-loyalty currency per le compagnie aeree di IAG. Questo, una volta raggiunto un punteggio sufficiente, darà la possibilità di volare verso 380 destinazioni in tutto il network del Gruppo.

“LEVEL è un nuovo airline brand di IAG – ha annunciato Willie Walsh, CEO di Gruppo IAG – e porterà un approccio elegante e moderno, per volare a prezzi ancora più convenienti. Beneficerà della forza di uno dei più grandi gruppi di aerolinee del mondo. LEVEL diventerà il quinto “main airline brand” di IAG a fianco di Aer Lingus, British Airways, Iberia e Vueling. Andrà ad integrare il portfolio esistente, diversificando ulteriormente la nostra attuale base di clienti. Barcellona è la base di partenza di Vueling e ciò consentirà ai clienti di connettersi ai voli a lungo raggio di LEVEL utilizzando il vasto network europeo della low cost di corto e medio raggio. Questo è solo l’inizio. Siamo davvero entusiasti delle opportunità di espansione e abbiamo intenzione di portare LEVEL verso altre destinazioni europee”.

I voli verso Los Angeles partiranno il primo giugno 2017, con due collegamenti a settimana. La rotta verso San Francisco (Oakland) inizierà il 2 giugno, con frequenza trisettimanale. Il primo aereo per Punta Cana (Repubblica Dominicana) partirà il 10 giugno e opererà due volte a settimana, mentre i voli verso Buenos Aires comincerannoIag. International il 17 giugno, operati tre volte a settimana.