Intel acquista Mobileye per 15,3 miliardi di dollari

(Teleborsa) – Continuano le notizie dal fronte M&A (Merger and acquisition).

Intel acquista Mobileye. L’ annuncio è stato dato dal colosso californiano. Per Intel, l’intesa mira al rafforzamento sul fronte delle tecnologie per vetture autonome. Mobileye,infatti, è un gruppo che si occupa dello sviluppo di sistemi per l’analisi di dati, la localizzazione, la mappazione e l’assistenza alla guida e le vetture driverless.

Intel ha messo sul piatto 63,54 dollari in contanti per ogni azione di Mobileye che rappresenta il 34% di plusvalenza rispetto all’ultima chiusura delle azioni alla borsa di Wall Street.

Il valore complessivo dell’accordo è di circa 15,3 miliardi, con un valore d’impresa di 14,7 miliardi. Intel punta cosi ad affermarsi su un mercato che, secondo le stime della società, arriverà a 70 miliardi di dollari entro il 2030.