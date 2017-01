Intek, via libera a linee guida fusione con ErgyCapital

(Teleborsa) – I Consigli di Amministrazione di Intek Group SpA e di ErgyCapital SpA hanno approvato le linee guida di un’operazione di fusione che prevede l’incorporazione di Ergy in Intek. Tale operazione si inserisce nella strategia di semplificazione della struttura del gruppo Intek iniziata nel corso del 2016 con l’incorporazione nella capogruppo di KME Partecipazioni SpA e FEB – Ernesto Breda SpA, e la sua realizzazione comporterebbe benefici in particolare in termini di riduzione dei costi, in considerazione del venir meno di una holding di partecipazioni quotata.

Per Ergy, alla luce della mancata realizzazione delle operazioni di aggregazione e integrazione societaria con operatori terzi, si sta valutando, come maggiormente opportuna, una progressiva dismissione degli impianti, per i quali sono già stati avviati e stanno proseguendo contatti con potenziali controparti. La fusione permetterebbe agli azionisti Ergy da un lato di ampliare le prospettive del loro investimento e dall’altro di beneficiare dei risparmi di costo.

Si prevede che l’approvazione del progetto di fusione, comprendente il rapporto di concambio, da parte dei Consigli di Amministrazione delle due società, possa avvenire entro la fine del primo trimestre 2017.