Intek riduce la perdita nel semestre

(Teleborsa) – Intek chiude il primo semestre con un risultato negativo per 2,9 milioni di euro, che risulta in miglioramento rispetto al rosso di 5,7 milioni dell’anno precedente. Risultato operativo in miglioramento a -1,5 milioni da un passivo di 3,9 milioni.

Investimenti netti pari a 520,5 milioni di euro, di cui l’86,9% nel settore “rame” ed il residuo nell’ambito delle attività finanziarie ed immobiliari.

La società mantiene una solida struttura patrimoniale: il Patrimonio Netto ammonta ad 439,4 milioni rispetto ai 442,2 milioni al 31 dicembre 2016. La variazione è determinata principalmente dal risultato di periodo negativo.