Innovatec convoca CdA per evoluzione positiva crisi Volteo, titolo riammesso in Borsa

(Teleborsa) – Le azioni ordinarie Innovatec saranno riammesse questa mattina in borsa. Lo comunica Borsa Italiana dopo che venerdì la startup quotata all’AIM Italia ha annunciato la convocazione del CdA per l’approvazione del bilancio, a seguito della positiva evoluzione della crisi della controllata Volteo Energie.

Il collegio del Commissari straordinari di Volteo, nella relazione per il concordato preventivo ha espresso una valutazione positiva, sottolineando che “la soluzione concordataria può ritenersi ragionevolmente preferibile per i creditori rispetto ad un eventuale fallimento di Volteo”.

La situazione ha poi evidenziato delle “positive evoluzioni” in merito al contenzioso Capomulini 1, al contenzioso in merito al contratto EPC sottoscritto da Volteo in riferimento al Progetto Senegal2 e ad altre posizioni debitorie della società. Inoltre, il socio di riferimento di Innovatec, Sostenya Group Plc, ha rilasciato garanzie per 1,4 milioni di euro e, in deposito fiduciario presso un notaio, assegni circolari per 750 mila euro a supporto della procedura di Concordato.

I Nuovi Eventi permettono alla società di anticipare la convocazione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del bilancio separato e consolidato 2016 al 27 giugno 2017 e della relazione semestrale al 30 giugno 2017 al 29 settembre 2017.