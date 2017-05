Infrastrutture, Delrio: “Sbloccati 8 miliardi di investimenti...

(Teleborsa) – “Lo Stato c’è, non c’è la criminalità che detta i tempi delle opere pubbliche ma un sistema sano. Abbiamo bisogno di buoni progetti e di una programmazione chiara e distinguere quali sono le cose da fare e quali da non fare”. E’ quanto dichiarato dal Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Graziano Delrio all’inaugurazione del bypass del Galluzzo: il prolungamento della superstrada Firenze-Siena.

Con l’apertura del passante del Galluzzo “si risolve un tema che dura da decine di anni”, ha spiegato Delrio che ha aggiunto: purtroppo in Italia molte opere sono attese da decine di anni, abbiamo già fatto tanta strada con il Governo Renzi e con il Governo Gentiloni, nel senso che abbiamo aperto la variante di Valico, abbiamo aperto la quadrilatero, abbiamo aperto la Salerno-Reggio Calabria, quindi adesso dobbiamo continuare con questo ritmo, investire sempre di più nella fluidità nelle connessioni perché più connessione significa meno inquinamento, più qualità di vita, ed anche più sviluppo per tutti noi”.

Delrio ha poi aggiunto: “ci sono 8 miliardi di investimenti che vengono sbloccati: molte opere saranno fatte in Toscana ed Emilia Romagna”.

Lo Stato deve essere puntuale all’appuntamento con la pianificazione, la programmazione e le risorse senza le quali sono solo chiacchiere”, ha spiegato Delrio che ha anche sottolineato: “dobbiamo fare di tutto per decongestionare le aree metropolitane, dobbiamo togliere il traffico di attraversamento. Per questo finanziamo i piani di sviluppo dei sistemi metropolitani, le tramvie. Il Bypass del Galluzzo non è un inno al cemento ma si inserisce in un piano di trasporto intermodale”. All’inaugurazione ha preso parte anche il sindaco di Firenze, Dario Nardella dicendo: il Galluzzo non sarà più una camera a gas, con il nuovo bypass ci sarà il 60% di traffico in meno in tutta l’area e 700 auto in meno all’ora.

All’inaugurazione sono intervenuti, tra gli altri, anche l’amministratore delegato di Atlantia e Autostrade per l’Italia Giovanni Castellucci, che ha spiegato: che l’opera servirà a valorizzare la viabilità intorno all’autostrada. E’ un’opera utile e necessaria”, ha sottolineato il numero uno di Atlantia.