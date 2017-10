Industrial Stars of Italy 3 debutta in retromarcia a Piazza Affari

(Teleborsa) – Debutto in retromarcia per Industrial Stars of Italy 3 che al suo sbarco a Piazza Affari mostra un calo del 2,15%.

La terza SPAC (Special Purpose Acquisition Company) promossa da Giovanni Cavallini, ex Presidente ed Amministratore Delegato di Interpump, ed Attilio Arietti, fondatore e Presidente di Oaklins Arietti, coadiuvati da Davide Milano ed Enrico Arietti, si propone di indirizzare la propria attività di investimento verso società italiane di medie dimensioni, non quotate, dotate di una significativa presenza internazionale o piani di sviluppo internazionali, di un forte posizionamento competitivo nel proprio settore di attività e di un management di comprovata esperienza ed attive sia a livello nazionale sia internazionale in differenti settori, con esclusione delle società attive nei settori immobiliare, finanziario, delle energie rinnovabili e delle armi, nonché delle società in fase di start-up e delle imprese in situazione di crisi o dissesto. Si tratta della 18esima SPAC a quotarsi sui mercati di Borsa Italiana.

In fase di collocamento la società ha raccolto 150 milioni di euro. Il flottante al momento dell’ammissione è del 100%.

Banca Akros ha agito in qualità di Nomad e Global Coordinator dell’operazione.

Da domani 20 ottobre Industrial Stars of Italy 3 sarà inserita anche nel paniere dell’indice FTSE AIM Italia.