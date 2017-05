IndStars 2 verso fusione con SIT: nessun recesso dagli azionisti

(Teleborsa) – Industrial Stars of Italy 2 la SPAC di Attilio Arietti e Giovanni Cavallini quotata all’AIM Italia compie un’altra operazione di successo con SIT Group, che si prepara a sbarcare in Borsa. Dopo LU-VE, si tratta della seconda business combination a ricevere la piena approvazione da parte degli investitori.

In data 24 maggio 2017 è scaduto il termine per l’esercizio del diritto di recesso per gli azionisti INDSTARS2 che non abbiano approvato la fusione con SIT, assunta dall’Assemblea Straordinaria il 5 maggio 2017. Alla scadenza del termine, nessun Diritto di Recesso non è stato esercitato.

INDSTARS2 è stata assistita dallo Studio Legale Gatti Pavesi Bianchi, da Oaklins Arietti, Mazars, Baker Tilly Revisa e KPMG. UBI Banca S.p.A. agisce quale Nomad e Specialist di INDSTARS2