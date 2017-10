Indici USA attesi in recupero ad inizio settimana

(Teleborsa) – Wall Street si prepara ad un’apertura col segno più, in un clima di ottimismo apparentemente poco turbato dalla sparatoria di Las Vegas e dal voto in Catalogna.

Il quarto trimestre, storicamente il periodo migliore per il mercato azionario, potrebbe consegnare nuovi record per i listini, che valuteranno con attenzione anche i sentiment sull’attività manifatturiera previsti per oggi a mercati aperti (ISM e PMI). Intanto, il dollaro è apparso in recupero sulle voci che il “falco” Kevin Warsh possa diventare il prossimo numero 1 della Fed.

Il Future sul Dow Jones al momento segna un +0,21% a 22.392 punti, mentre quello sullo S&P 500 sale dello 0,15% a 2.519 punti e quello sul Nasdaq dello 0,18% a 5.993 punti. Venerdì lo S&P 500 ha chiuso in rialzo (+0,37%).