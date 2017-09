Indel B in denaro. Ricavi in aumento nel semestre

(Teleborsa) – Indel B S.p.A. ha registrato una significativa crescita dei Ricavi Totali nel 1° semestre. Questi si attestano a Euro 55,4 milioni, rispetto a Euro 47,9 milioni registrati nello stesso periodo del 2016 ed in aumento del 15,6%.

Tale risultato conferma il positivo trend della top line, principalmente legato ad una crescita organica e riconducibile all’aumento dei ricavi da vendita di prodotti nei mercati Automotive, Leisure time e Hospitality.

“Siamo molto soddisfatti dei risultati dei sei mesi, la quotazione in Borsa e le nuove strategie del Gruppo stanno già producendo i benefici attesi. Per il 2017 prevedo uno scenario di ulteriore crescita, con ricavi che beneficeranno sia di una generale situazione macroeconomica positiva, sia dell’acquisizione di nuovi clienti e di nuove importanti commesse, nonché della strategica acquisizione della società Autoclima”, ha commentato Luca Bora, Amministratore Delegato della società quotata all’MTA di Borsa Italiana e a capo di un gruppo attivo nella produzione di sistemi di refrigerazione per il mobile e mobile living per i mercati automotive, hospitality e leisure time (nautica da diporto e recreational vehicles). “Stiamo facendo un gran lavoro nel ridisegnare la struttura e le potenzialità del Gruppo e sono certo che tutti noi inclusi i nostri stakeholders beneficeranno di questo importante turnaround”, ha aggiunto Bora.

Positivo il titolo Indel B a Piazza Affari: +1,99%.