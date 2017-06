In calo i mercati europei, Milano inclusa

(Teleborsa) – Pioggia di vendite a fine giornata per i mercati di Eurolandia, con l’attenzione degli investitori concentrata sulla riunione della Federal Reserve, in calendario questa settimana.

L’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,12. Nessuna variazione significativa per l’oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.266,7 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 46,51 dollari per barile.

Scende lo spread, attestandosi a 174 punti base, con un calo di 8 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 2%.

Tra i listini europei in rosso Francoforte, che evidenzia un deciso ribasso dello 0,98%. Sottotono Londra che mostra una limatura dello 0,21%. Spicca la prestazione negativa di Parigi, che scende dell’1,13%. Giornata “no” per la Borsa italiana, in flessione dell’1% sul FTSE MIB.

Il controvalore odierno degli scambi in Borsa di Milano resta attorno ai livelli della vigilia: dai dati di chiusura, risulta infatti che il controvalore totale è stato pari a 2,61 miliardi di euro, con una variazione dell’1,61%, rispetto ai precedenti 2,57 miliardi; i contratti si sono attestati a 291.990, rispetto ai precedenti 289.876.

214 sono le azioni scambiate: tra queste, 145 titoli hanno chiuso in rosso, mentre 65 azioni hanno terminato in territorio positivo. Invariate le altre 4 azioni del listino milanese.

Buona la performance a Milano dei comparti Assicurativo (+0,83%) e Petrolifero (+0,59%). Nel listino, i settori Tecnologico (-7,81%), Viaggi e intrattenimento (-3,05%) e Sanitario (-2,30%) sono stati tra i più venduti.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, in evidenza Saipem, che mostra un fortissimo incremento del 5,23% complice la risalita dei prezzi del greggio.

Svetta UBI Banca che segna un importante progresso del 3,87% nel giorno in cui è partito l’aumento di capitale.

Tonica Generali Assicurazioni che avanza dell’1,07%.

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su STMicroelectronics, che ha archiviato la seduta a -9,19% scontando la correzione dei tech su tutti i mercati mondiali.

Tonfo di Ferrari, che mostra una caduta del 3,86%.

Lettera su Leonardo, che registra un importante calo del 2,93%.

Affonda CNH Industrial, con un ribasso del 2,91%.