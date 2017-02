In arrivo a Monaco di Baviera il secondo Airbus A350-900 di Lufthansa

(Teleborsa) – Dopo il primo A350-900 di Lufthansa , entrato in servizio sulla tratta da Monaco a Delhi due settimane fa, venerdì 24 febbraio 2017 arriverà a Monaco il secondo aereo di questo tipo. In mattinata, il Comandante Georg Obermaier e il suo equipaggio trasferiranno infatti il velivolo dalla facility Airbus di Tolosa a Monaco di Baviera. Dopo l’atterraggio, previsto intorno alle 11,00, l’Airbus A350-900 con registrazione D-AIXB sarà accolto dai vigili del fuoco dell’aeroporto con i classici getti d’acqua di saluto. Nei giorni seguenti, il personale di Lufthansa Technik provvederà alla sistemazione della nuova sezione Premium Economy Class. Sono poi in programma una serie di voli di addestramento.

Il 14 marzo 2017 l’Airbus D-AIXB decollerà per Boston, come suo primo volo in servizio di linea. L’A350-900 è attualmente l’aeromobile a lungo raggio più avanzato e più ecologico al mondo. Nel mese di febbraio era arrivato in Germania, a Francoforte, il primo dei dieci velivoli previsti di base a Monaco di Baviera. L’aereo ha una capacità di 293 passeggeri, 48 in Business Class, 21 in Premium Economy e 224 in Economy Class.

Il primo volo di linea Lufthansa con Airbus A350-900 è stato lo LH762 del 14 febbraio diretto a Delhi, in India. A bordo una “sorpresa” speciale: una donazione da Help Alliance di oltre 30.000 euro per il progetto di educazione “Sunshine” appunto a Delhi. L’organizzazione di beneficenza del Gruppo Lufthansa ha così aumentato il suo impegno per il 2017. Help Alliance è strettamente connessa con il popolo indiano sin dalla sua fondazione nel 1999. L’organizzazione supporta attualmente cinque progetti nel subcontinente. Negli ultimi dieci anni ha investito circa 2,5 milioni di euro in donazioni per progetti educativi indiani. Si tratta di quasi il 20 per cento di tutte le donazioni.