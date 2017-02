Imprese, fallimenti in forte calo nel 2016 e aumentano le liquidazioni in bonis

(Teleborsa) – Fallimenti in calo più marcato lo scorso anno fra le imprese che aumentano le chiusure in bonis. Lo rivela l’ultimo Osservatorio su Fallimenti, Procedure e Chiusure, pubblicato oggi dalla Cerved, relativo all’anno 2016, che conferma il trend dei trimestri precedenti.

Per il secondo anno consecutivo diminuisce il numero dei fallimenti: 13,5 mila imprese hanno dichiarato default nel 2016, l’8,5% in meno rispetto al 2015 quando si erano registrati 14,7 mila fallimenti ed un calo del 6,1% rispetto al picco del 2014.

“Si è chiuso un anno sostanzialmente positivo, che prosegue e rafforza i miglioramenti già osservati nel 2015, con una riduzione più marcata di fallimenti e procedure concorsuali, che si diffonde a quasi tutte le regioni della Penisola”, commenta l’Ad di Cerved, Marco Nespolo, sottolineando che “non mancano però i segnali di attenzione: siamo ancora lontani dai valori fisiologici pre-crisi e l’aumento delle liquidazioni volontarie riflette infatti aspettative meno ottimistiche da parte degli imprenditori”.

Il calo delle procedure è diffuso a tutti i settori dell’economia, con una riduzione più marcata nelle costruzioni (2,9 mila fallimenti, -11,1% sul 2015), rispetto ai servizi (7,1 mila, -8,7%) e industria (2,1 mila, -5,8%).

A livello geografico, i fallimenti diminuiscono in tutte le aree della Penisola, con la sola eccezione delle Isole, dove il fenomeno torna ad aumentare: la riduzione registrata nel Mezzogiorno (-6,4%) ha riguardato difatti le sole regioni continentali, con Sicilia (+3%) e soprattutto Sardegna (+26%) che invertono la tendenza positiva del 2015.

Prosegue, per il terzo anno consecutivo, il calo delle procedure concorsuali diverse dai fallimenti: nel 2016 sono state registrate 1.640 procedure, il 35,1% in meno rispetto al 2015. La riduzione è stata fortemente influenzata dal trend del concordato preventivo.

Nel 2016, in controtendenza rispetto a fallimenti e procedure non fallimentari, le liquidazioni (in bonis) segnano un aumento del 9,2% rispetto al 2015, superando quota 85 mila.