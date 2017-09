Immsi, ricavi e utili in crescita nel primo semestre

(Teleborsa) – Il gruppo Immsi ha chiuso il primo semestre dell’anno con ricavi consolidati pari a 779,7 milioni di euro, in incremento del 5,9% rispetto ai 736,1 milioni di euro registrati nel semestre 2016.

L’Ebitda (risultato operativo ante ammortamenti) sale del 24,5% a 122,5 milioni di euro, il miglior dato registrato nel primo semestre degli

ultimi dieci anni (dal 1° semestre del 2007). L’Ebit (risultato operativo) è pari a 60,1 milioni di euro, in crescita del 36,8%.

In aumento anche risultato netto consolidato che al 30 giugno 2017 è positivo per 11,3 milioni di euro, rispetto a 2,6 milioni di euro registrati al 30 giugno 2016.

L’indebitamento finanziario netto (PFN) si è attestato a 863,3 milioni di euro, in miglioramento per 43,6 milioni di euro rispetto al dato di fine esercizio 2016 e in miglioramento per 40,4 milioni di euro rispetto al dato del primo semestre dello scorso anno (903,7 milioni di euro).