Immobiliare, Milano è la città che offre le valutazioni più interessanti

(Teleborsa) – Milano è la città con le valutazioni più convenienti tra le metropoli europee, tanto che un professionista qualificato nel settore dei servizi deve lavorare in media solo 5,7 anni per permettersi un appartamento di 60 metri quadrati.

Secondo il rapporto UBS Global Real Estate Bubble Index 2017 di UBS Wealth Management, che analizza i prezzi degli immobili residenziali in 20 metropoli di tutto il mondo, in Europa, Milano continua a presentare valutazioni più convenienti rispetto ad altri centri finanziari dell’Europa occidentale, per quanto concerne il mercato immobiliare.

Toronto è la città più a rischio di bolla immobiliare, seguita, in ordine decrescente, da Stoccolma, Monaco di Baviera, Vancouver, Sydney, Londra, Hong Kong e Amsterdam.

Aumenta il pericolo di bolla immobiliare a Stoccolma, Monaco di Baviera e Amsterdam, mentre Francoforte, Zurigo e Ginevra si sono ulteriormente sopravvalutate dal 2016. Londra è ancora a rischio, ma meno dell’anno scorso.